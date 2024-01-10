Известного канадского фигуриста обвинили в изнасиловании. Но соревноваться ему запрещать не стали

Танцор Николай Соренсен настаивает на своей невиновности.

Эпоха новой искренности и культуры отмены явила миру #meetoo. После истории с продюсером Харви Ванштейном женщины (а иногда и мужчины) стали массово рассказывать о случаях сексуализированного насилия в свой адрес. Причем большинство этих историй были из далекого прошлого.

Естественно, эта волна быстро накрыла и спорт. Подобные обвинения, причем не всегда даже хоть с какой-либо доказательной базой, разрушили уже не одну карьеру, а для разбирательств с ними создали даже отдельные структуры вроде Safe Sport в США. Недавно в Канаде обвинили в насилии известного фигуриста, но что интересно — человека не выключили из социальной жизни после первых же слов жертвы. И где же баланс между правом на защиту и поддержкой жертв насилия?

О насилии вспомнили 12 лет спустя

Презумпция невиновности — один из базовых принципов юриспруденции, на котором построено все мировое право, будь то континентальное римское право или англосаксонская прецедентная система правосудия. Задача истца — собрать доказательства против ответчика, а не наоборот. И пока нет доказательств — нет вины и ответственности. Но в современном мире есть ситуации, когда презумпция невиновности фактически не работает. Это допинговые разбирательства и обвинения в насилии. Здесь ответственность часто наступает после первых же обвинений, а у обвиняемого нет времени, чтобы доказать свою невиновность. Вспомните историю с французским парником Морганом Сипре. Обвинение до сих пор не смогло собрать против него доказательства в растлении малолетней, однако карьера элитного спортсмена была разрушена вместе с олимпийской мечтой. Ничуть не оправдываю действия Сипре, но не лучше ли дождаться сначала результатов расследования, прежде чем лишать человека профессии?

Похожая история могла произойти и в Канаде, где в сексуальном насилии обвинили танцора на льду Николая Соренсена. Жертвой предполагаемого изнасилования стала на тот момент 22-летняя фигуристка, а ныне тренер из США. Инцидент якобы произошел 21 апреля 2012 года в штате Коннектикут. Источник издания USA Today по понятным причинам не стал называть имя предполагаемой жертвы, но привел ее объяснение столь долгого молчания и внезапного желания добиться справедливости именно сейчас. Как утверждают журналисты, женщина заявила, что хранила молчание в течение многих лет, поскольку боялась, что ее обвинят в клевете. Но не могла больше смотреть на то, как Николай строит себе репутацию идеального человека — в июле 2023-го она прочитала интервью, в котором фигурист заявил о важности обеспечения безопасности женщин в танцах на льду.

Лоранс Фурнье-Бодри и Николай Соренсен. Фото Global Look Press

Танцору разрешили соревноваться

Интервью Соренсена и стало причиной подачи заявления в OSIC. Это специальный орган, отвечающий за целостность спорта в Канаде — аналог американского Safe Sport. У него нет юридических полномочий разбирать потенциально уголовные дела с точки зрения уголовной ответственности, однако есть все ресурсы разрушить спортивную жизнь человека, вплоть до полного запрета на любую деятельность в этой сфере. Поэтому на такие организации и не распространяется презумпция невиновности — они вне привычной нам системы правосудия. Если бы женщина обратилась в полицию, то ей пришлось бы собирать доказательства, что с учетом срока давности инцидента было бы весьма затруднительно. А для подобного органа, отвечающего за целостности спорта, вполне достаточно и слов предполагаемой жертвы. Тем удивительнее, что в OSIC не стали пороть горячку. Они запустили расследование, но не запретили Соренсену выступать даже после того, как история стала публичной.

Николай выступает в дуэте с Лоранс Фурнье-Бодри. На сегодняшний день это одна из самых сильных танцевальных пар мира. Фурнье-Бодри/Соренсен взяли серебро на прошлогоднем чемпионате четырех континентов, а в этом сезоне дважды были вторыми на этапах «Гран-при» и вышли в финал серии, где заняли пятое место. На этой неделе по планам у дуэта национальный чемпионат. Мало кто рассчитывал в связи с обвинениями увидеть там Николая и Лоранс, однако они попали в список участников. И это явно не ошибка, ведь другой топ-дуэт — Марджори Лажуа и Захари Лага — в итоговом составе отсутствует, предположительно, из-за травмы партнера. Так что информация актуальная, более того, после недельного молчания на связь вышел и сам Николай. Сначала Соренсен закрылся от СМИ и удалил свои страницы в соцсетях. Однако во вторник обратился к публике с заявлением.

Фото Global Look Press

Кто же прав?

«Я считаю, что каждый человек должен чувствовать себя в безопасности как на льду, так и за его пределами. Позитивная и поддерживающая атмосфера в спорте жизненно важна для всех нас, — начал с понятных всем посылов Николай. — Я в курсе выдвинутых против меня обвинений. Эти обвинения являются ложными, и я намерен решительно защищать себя и свою репутацию». Соренсен подтвердил, что действительно будет выступать на чемпионате Канады. Это было его с партнершей решение, запрет никто не накладывал, но были сомнения, что у фигуристов получится собраться из-за очень сильного давления. Поэтому Николай и просит его ослабить, при этом подтверждая свою полную готовность сотрудничать в дальнейшем с OSIC. С тем лишь нюансом, что, учитывая политику конфиденциальности органа, давать подробных комментариев, собственно, об инциденте он не имеет права.

В свою очередь USA Today публикует цитаты обвинявшей Соренсена в насилии девушки. «Я не могла поверить словам, исходившим из уст насильника, — возмущалась она. — Меня осенило, что матери отправят своих дочерей тренироваться с ним после того, как он завершит спортивную карьеру, и я не могла жить с чувством вины, зная, что никогда не рассказывала об этом никому из авторитетных фигур». То есть мотивация жертвы даже не в желании расквитаться с прошлым, а пресечь возможные инциденты в будущем. Искренне говорила девушка или нет, неизвестно, но само по себе такое желание можно только приветствовать. Как и стремление канадских спортивных чиновников разобраться в произошедшем. Проблема сексуального насилия в спорте действительно существует и долгие годы не решалась. Сейчас ситуация изменилась. Но ровно как важно слышать жертву, так не стоит и рубить сплеча.