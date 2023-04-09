«На турнире по шоу-программам мы выходили на лед и не понимали, что делаем». Недоумение Медведевой

Двукратная чемпионка мира считает новые соревнования главным событием сезона, но не комментирует его итоги.

Евгения Медведева — пожалуй, самая автономная единица команды Этери Тутберидзе. Она катается в шоу Авербуха, развивает сольную карьеру на телевидении, но тем не менее исправно участвует в шоу своего тренера — даже после тех перепадов, что были у них в отношениях. С легкой руки Туктамышевой Евгения еще и героем главной новости шоу — мол, она возвращается на соревнования. Елизавета проявила себя как мощный медиаменеджер — такую веселую сценку надо еще было придумать.

Спросили у самой Жени — и про планы на будущее, и про недавнее прошлое в виде турнира шоу-программ, и даже про возвращение. Одна из лучших фигуристок в истории России была в хорошем настроении, поэтому была готова поддержать шутки. Но турниром шоу-программ, как нам рассказывали, она осталась не очень довольна. Собственно, жест рукой после оценок это подтверждает. В интервью Медведева пояснила, почему она в недоумении.

Шоу Тутберидзе — это спорт. Есть разница с шоу Авербуха

— Какие ощущения от выступления?

— Да как обычно. Очень люблю этот номер, особенно мне нравится в Telegram давать анонс: «Ребята, сколько вас? Зажигаем фонарики!». Всегда работает. А то в одном из городов не сделала опрос, и никто не зажег. (смеется) Больше не буду повторять эту ошибку. Довольна откликом зрителей. Даже кто-то пел в паузе. Девчонки, которые держали электронные буквы, горланили прямо, орали текст.

— Возвращение такой фишки не планируется, чтобы пел зал?

— Пока нет. Просто не везде это технически возможно, и не все в зале знают, что петь. Для этого нужно делать анонсы, пускать караоке на лед, на экран.

— Этери Георгиевна сказала, что шоу Тутберидзе — это праздник спорта. Как бы ты ответила — что это?

— Это спорт, безусловно. Потому что все-таки шоу Ильи Авербуха, в которых я нахожусь больше всего времени, и шоу Тутберидзе — это два разных шоу. Здесь в основном действующие спортсмены, кроме Макса и Тани [Транькова и Волосожар]. Про себя не говорю. В шоу Ильи действующих почти нет, там весь старый состав, включая меня. Не старый, не новый — средний состав. Для меня главным было выйти, свой инвалидный сальхов прыгнуть. (Смеется) У меня и так самый легкий набор из всех здесь. Так позволяет моя спортивная форма.

— Слушай, но все-таки возвращение впереди, как мы узнали. Какое ближайшее соревнование в новом сезоне?

— Следующее соревнование... Что такое вообще соревнование? Это прежде всего борьба с самими собими, как говорится.

— Расскажешь чуть больше про свое новое шоу на YouTube?

— У нас готов сценарий уже. В течение нескольких недель мы будем снимать пилотный выпуск. Сейчас активно занимаемся приглашением звезд. Формат интересный. Обычно такие форматы заходят.

— Это будет про юмор?

— Это будет и про юмор, и про обсуждение наболевших тем. Мы будем узнавать точки зрения разных гостей на определенные ситуации. Больше сказать не могу. Там будет клевый интерактив. Мне самой было бы интересно поучаствовать. Было бы круто, если бы меня позвали в мое же шоу.

— Первый гость уже известен?

— Пока что нет. Но мы сейчас этим занимаемся.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Не поняла, что надо было сделать для хороших оценок на турнире шоу-программ

— Что было главным в этом сезоне, по твоему мнению? Если какое-то одно событие выбирать.

— Все из головы вылетело... Наверное, новый турнир шоу-программ — главное событие. Не могу сказать, что всем все было понятно, мы выходили на лед и не понимали, что мы делаем. Абсолютно новая история, в хорошем плане. Тут и шоу, и открытие, и оценки выставляют. Кто, как их выставляет? Там 17 баллов, здесь 12, у кого-то 20... Думаю, что зрителям все было интересно, столько новых программ.

— Чтобы ты добавила в турнир шоу-программ?

— Я не комментирую. Потому что мне потом прилетает. (улыбается)

— Ты не очень поняла оценки?

— Я не поняла, что нужно сделать, чтобы получить хорошие оценки.

— Быть Алексеем Ягудиным, видимо.

— Видимо. И праздновать день рождения. (смеется)

— Где планируешь отдыхать этим летом?

— У меня большой список, я наотдыхаюсь. 17-го я улетаю на Мальдивы. Почти два года ждала этот отпуск, наконец-то.

— Хочется просто потюленить, без экскурсий?

— Ну а какие экскурсии на Мальдивах? Разве что на дно океана.

— Классные тапочки у тебя, кстати.

— Спасибо! В декабре купила. Неудобные. (улыбается)