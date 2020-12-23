Щербакова чиста, Трусова не рискует, Валиева упала. Как прошла первая тренировка женщин на чемпионате России в Челябинске

Лидеры сезона, судя по подготовке, будут очень близки друг к другу — очевидного фаворита нет.

«СЭ» стали известны подробности первой тренировочной сессии на чемпионате России, который стартует завтра в Челябинске. Она прошла днем во дворце «Юность», запасной арене чемпионата. Женские соревнования пройдут 25—26 декабря. Сегодня девушки могли выбирать, какую программу катать под музыку — короткую или произвольную.

Фавориты вышли на лед в следующем порядке.

1. Александра Трусова. Подопечная Евгения Плющенко не рисковала и отказалась от попыток тройного акселя, сделав упор на четверной лутц. Трусова катала короткую программу и исполнила ее чисто, начав с двойного акселя, сделав тройной флип и завершив чистым каскадом тройной лутц + тройной тулуп. Некоторые элементы пропускала. Было несколько удачных попыток каскада 4+3 с лутцем, однако заметно, что Трусова, по крайней мере пока, снизила планку сложности. Так же удачно Трусова исполняла лутц + риттбергер.

2. Елизавета Туктамышева. Лиза только что восстановилась от коронавируса, но катала произвольную программу. Тем не менее в ней она также сделала дупель, а не тройной аксель. Кое-какие элементы фигуристка Алексея Мишина пропускала, но в целом откатала чисто. Во время разминки у нее были попытки тройного акселя. Процент успешных прыжков — около 50, количество попыток — около 4-5.

3. Майя Хромых. Пробовала четверной тулуп, но падала. Пока прыжок не готов.

4. Анна Щербакова. Ученица Этери Тутберидзе выбрала короткую программу и откатала ее чисто, сделав двойной аксель и каскад тройной флип + тройной риттбергер. Однако вне музыкального проката Щербаковой несколько раз удался четверной флип, а также каскад четверной флип + тройной тулуп. С лутцем, по-видимому, у Анны еще остаются проблемы, но и его москвичка пробовала. Напомним, чемпионка России только что восстановилась от пневмонии.

5. Дарья Усачева. Исполнила произвольную программу — чисто, без заметных помарок, но и, разумеется, без четверных. На видео попал один из ее каскадов тройной лутц + двойной тулуп, который можно найти в Сети.

6. Камила Валиева. Одна из главных претенденток на победу выбрала для проката под музыку произвольную программу — и упала со второго четверного тулупа после успешного первого. Однако перед прокатом были удачные попытки каскада 4+2, и даже получился каскад 4+3.

Также источник «СЭ» утверждает, что на тренировках не было Станиславы Константиновой и ее тренера Александра Волкова. Впрочем, до старта соревнований еще два дня. Зато была Арина Онищенко, которая до вчерашнего дня оставалась в запасе и узнала об участии в турнире день назад.

Напомним, тренировки фигуристов закрыты для публики и журналистов, эксклюзивным правом на их видеосъемку обладает Первый канал. Прямой трансляции сегодняшней тренировки не велось. Завтра женщины также будут готовиться отдельно от всех в «Юности», тренировки пройдут с 10.30 до 13.00 по местному времени (8.30 — 11.00 мск).

Участницы чемпионата России в женском одиночном катании: Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Валерия Костина, Станислава Молчанова, Елизавета Нугуманова, Арина Онищенко, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова, Анна Щербакова.