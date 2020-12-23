Девушки уже прыгают каскады 4+3, а Челябинск избавляется от суровости. Как начинается чемпионат России по фигурному катанию

Самый жесткий, ковидный чемпионат России не мог не пройти в Челябинске.

Прошлый чемпионат России в Красноярске, пожалуй, был идеальным воплощением бума фигурного катания в нашей стране. Да, еще не было публичного противостояния Плющенко и Тутберидзе, но арена в Красноярске забивалась под завязку, а прилетевших в Сибирь встречал оркестр в аэропорту.

Проклятие афиш продолжается

Челябинск в аэропорту было скромнее. Оркестр не собрался, зато все стены заклеены афишами. И кстати, снова каким-то чудом сработало проклятие российских турниров — изображенные на плакатах никогда до него не доезжают. В прошлом году в Челябинске анонсировали юниорский «Гран-при» Трусовой - когда она уже ушла из юниорский песочницы на взрослый карьер. На прошлогоднем «Гран-при России» была Загитова (ее самой не было), в Сызрани - Тарасова и Морозов (коронавирус у партнера), а теперь на афише очевидно изображен профиль Алены Косторной. Организаторы, конечно, говорят про собирательный образ, но сложно на клетке со слоном прочесть «буйвол». Впрочем, почему Косторная не может стать собирательным образом? Ее же всегда отмечали за идеальный баланс техники и скольжения. А проклятие в том, что во вторник Косторная снялась из-за последствий коронавируса.

Расследования к концу года всё более и более в тренде. Вот на афише чемпионата России, например, не просто силуэт фигуристки — а Косторная) pic.twitter.com/d21895dyjP — Lublineс93 (@Lublinec931) December 23, 2020

Перед чемпионатом России Челябинск живет веселой жизнью. Местные жители обращаются за помощью к Джо Байдену - нет, не убраться в подъездах, а очистить воздух. Местные СМИ умело подают турнир такими заголовками, потому что к проносу запрещено оружие, алкоголь (в том числе и в себе), зато одежда на болельщиках приветствуется. Как-никак, морозы обещают. Но тоже скромные, до минус 15.

Мастер-класс, как надо подавать подавать фигурное катание в России. pic.twitter.com/b3bClMN3Ms — Lublineс93 (@Lublinec931) December 23, 2020

Турнир пройдет на арене «Трактор» (7500 мест), но интересно будет и на соседней «Юности», где уже начались тренировки и загремели первые женские четверные. Анна Щербакова вышла с самолета и уже через пару часов сделала каскад четверной флип + тройной тулуп.

«Юность» - вообще настоящая челябинская арена с характером. Как-то раз экс-губернатор области Михаил Юревич здесь дал по лицу местному бизнесмену. А через дорогу в соседнем Дворце пионеров играла команда «Челбаскет», которую собрал вышедший из тюрьмы бывший вице-губернатор Николай Сандаков. В общем, стереотипный южноуральский флер витает в воздухе.

Несуровый Челябинск

Но если серьезно, то для региона такой турнир — суперсобытие и лишняя возможность отойти от образа самого сурового города, возможно, даже найти новый. Нужно ли это — вопрос вкуса, кому-то истории про семки и красные труселя набили оскомину, кому-то нравятся, если их оригинально подавать.

Учитывая традиции местной хоккейной школы, для города событием должен быть матч Россия - Канада на стартующем за океаном молодежном чемпионате мира по хоккею. Но нет - город увешан билбордами и агитацией чемпионата России, о нем знают. На огромном неоновом экране перед въездом в город написано «Чемпионат РОССИИИ» - с тремя «и», как будто это слово произносит Дмитрий Губерниев.

Несмотря на снятия трех лидеров сборной, в Челябинске полны решимости провести крутой турнир. Трибуны будут заполнены на 35 процентов, и почти все билеты (около 20 400) уже проданы. Даже вызывает сожаление, что закрыты тренировки и на них кассу не делают. Неудивительно, что генеральный директор федерации Александр Коган на пресс-конференции говорил о белой и черной зависти других стран — такая организация сейчас есть разве что в Японии, которая проведет параллельно свой национальный турнир.

Статуэтки и медали для награждения сделаны златоустовскими мастерами из чистых металлов, дезинфицируют помещения наносеребром.

На церемонии открытия выступят чемпионы мира по синхронному катанию - местная команда «Юность», красочная жеребьевка пройдет в местной филармонии, пресс-центр на арене «Трактор» — вообще мечта, группа местного оргкомитета весело ведет соцсети, а в холле будут фан-зоны.

Судя по соцсетям, у болельщиков вызывает беспокойство... еда. Ее в буфетах немного из-за ограничений Роспотребнадзора, а свою, говорят, проносить не дадут. Впрочем, в данном случае, наверное, имеет смысл проверить, как это все будет реализовываться, уже в четверг. Меры безопасности в XXI веке давно уже заходят на территорию личного пространства людей в аэропортах, на концертах и любых общественных местах. Вряд ли стоит в этом винить организаторов чемпионата России по фигурному катанию. Да и вообще, фигуристы же приехали похудевшие — пусть и зрители похудеют! Социальную дистанцию будет легче соблюдать.

Чемпионат России по фигурному катанию стартует в четверг в 14.00 по местному времени (12.00 по московскому) короткой программой у мужчин. Женский турнир одиночниц пройдет 25-26 декабря.

Расписание чемпионата России в Челябинске (время московское)

24 декабря. 12.00. Мужчины. Короткая программа. 14.50. Танцы. Ритм-танец. 18.00. Пары. Короткая программа.

25 декабря. 11.30. Танцы. Произвольный танец. 14.15. Мужчины. Произвольная программа. 17.20. Женщины. Короткая программа.

26 декабря. 14.30. Пары. Произвольная программа. 17.00. Женщины. Произвольная программа.

27 декабря. 12.00. Показательные выступления

Участницы чемпионата России в женском одиночном катании: Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Валерия Костина, Станислава Молчанова, Елизавета Нугуманова, Арина Онищенко, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова, Анна Щербакова.