Последние десять лет в тройку призеров среди одиночниц регулярно попадают девушки, не имеющие права выступать за взрослую сборную. Не пора ли отправить их на юниорские старты?

Аделина Сотникова впервые выиграла чемпионат России-2009, когда ей было всего 12 лет. Тогда на национальных первенствах можно было выступать раньше 14 лет, так что Аделина стала самой молодой чемпионкой страны. Второй тогда осталась Елизавета Туктамышева — Лиза проиграла всего 67 сотых балла. Только бронзу взяла Катарина Гербольдт, которая по возрасту уже могла принимать участие в чемпионатах Европы и мира. С того года на национальных первенствах в тройку практически регулярно попадают спортсменки младше 15 лет — то есть на взрослых международных стартах они пока не могут принимать участия.

В этом материале рассуждаем, зачем в России уменьшен возрастной ценз участия на взрослом уровне и как это может сказаться на участниках соревнований.

История участия юниорок в чемпионате России

Елизавета Туктамышева впервые принимала участие в чемпионате страны в январе 2008 года. Правда, тогда она оказалась только десятой, не набрав и 120 баллов по сумме двух программ. После серебра в декабре Лиза брала бронзу два раза подряд — в 2009 и 2010 годах. Сотникова выиграла чемпионат России в 2010 и 2011. Причем в сезоне 2011/12 она, вместе с Туктамышевой, уже принимала участие в этапах взрослого «Гран-при», а вот на Европу и мир поехать не могла по возрасту. Через некоторое время Международный союз конькобежцев поднял возрастной порог для выступления на этапах серии, сравняв его с минимальным возрастом участия в крупных турнирах на взрослом уровне.

В 2014 году бронзовым призером чемпионата России стала Евгения Медведева. В 2016 Алина Загитова взяла серебро, по технике обыграв ту же Медведеву. В следующем году третье место досталось уже Алене Косторной — фигуристка чуть старше Александры Трусовой и Анны Щербаковой, поэтому на тот момент ей уже было 14 лет. А через год Щербакова, Трусова и Косторная были на пьедестале уже вместе. Лучшей среди взрослых тогда стала Станислава Константинова.

Через неделю ситуация может повториться — как минимум две ученицы Этери Тутберидзе претендуют на пьедестал. Камила Валиева и Дарья Усачева по возрасту не проходят на чемпионат мира в этом сезоне, но на этапах кубка России и чемпионате страны выступать уже могут.

В 2008-2011 годах такой подход был оправдан: сильных фигуристок на взрослом уровне было немного, а тут появились спортсменки, которые в 12 лет прыгают сложные каскады лутц + тулуп и лутц + риттбергер. Сейчас такая позиция вызывает вопросы: в России уже несколько лет есть несколько фигуристок во взрослой команде, способных бороться за медали на чемпионатах Европы и мира. Можно еще объяснить логически участие спортсменок, которые в следующем сезоне выходят на взрослый уровень — нужно отобраться в сборную. Но почему бы не приравнять минимальный возраст для участия в российских и международных стартах?

Зачем юниоркам чемпионат России

Для спортсменок любого возраста борьба за медали на чемпионате России — это большой стресс. А когда целый пьедестал или хотя бы его часть занимают фигуристки, которые в текущим сезоне даже не смогут принять участие во взрослых международных стартах, это прибавляет волнения. Вопрос с отбором в сборную можно было бы решить и по-другому — сделать критерии отбора с юниорских стартов.

Елена Ильиных, Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Юниоркам должно быть чуть легче — все-таки выступление на турнире в таком возрасте не особо влияет на их будущую карьеру, а посоревноваться со взрослыми всегда интересно.

С другой стороны, они понимают, что на них будет обращено больше внимания СМИ и зрителей, поэтому давление возрастает. Справляются с ним не всем. Та же Камила Валиева говорила, что очень волновалась даже на пятом этапе кубка России, где зрителей не было (если не считать журналистов, тренеров и самих спортсменов). Зато так юные фигуристки смогут быстрее привыкнуть к тому же вниманию и быть спокойнее в следующих сезонах, когда уже им придется по-настоящему бороться за попадание на главные старты, в том числе, Олимпийские игры.

В связи с повесткой в ISU о поднятии возрастного ценза стоит точно задуматься об этом же самом и на российских стартах. Пока что все идет к тому, что возрастной порог все-таки поднимут — это выгодно всем, кроме России. Оставлять все, как есть (то есть разрешать соревноваться на взрослом уровне на национальных стартах с 14 лет), не особо имеет смысла.

Приравнивать ли этот возраст к тому, который будет объявлен официально как минимальный для участия в международных взрослых стартах или все-таки оставить так, как есть? Сделать на год меньше для российских турниров, как оно есть сейчас? Если возрастной ценз повысят, федерации фигурного катания России придется задуматься над всеми этими вопросами. Правда, обратить внимание на несоответствие критериев для участия в национальных и международных стартах можно уже сейчас.