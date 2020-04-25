Канадский тренер Брайан Орсер отметил, что из-за карантина его подопечная двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ощущает дискомфорт из-за отстутствия тренировок.

— Когда Евгения выступала на Гран-при России в этом сезоне, мне показалось, что она показала свой самый лучший прокат, — рассказал Орсер в интервью Olympic Channel. — Это было невероятно, спортивно и красиво. Она показала все лучшее, что мы нам удалось сделать, опираясь на великолепный материал из ее прошлого.

Я думаю, Евгения поняла, что ей нужно дать отдохнуть своему телу, и она ценит этот перерыв. Многие спортсмены будут скучать по тренировочному процессу, и я знаю, что она сейчас находится в том состоянии, когда ей этого не хватает.