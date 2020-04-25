ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

«Знаю, что сейчас Медведевой не хватает тренировок». Орсер — о состоянии спортсменов во время карантина

16:17
Брайан Орсер. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Брайан Орсер. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Канадский тренер Брайан Орсер отметил, что из-за карантина его подопечная двукратная чемпионка мира Евгения Медведева ощущает дискомфорт из-за отстутствия тренировок.

— Когда Евгения выступала на Гран-при России в этом сезоне, мне показалось, что она показала свой самый лучший прокат, — рассказал Орсер в интервью Olympic Channel. — Это было невероятно, спортивно и красиво. Она показала все лучшее, что мы нам удалось сделать, опираясь на великолепный материал из ее прошлого.

Я думаю, Евгения поняла, что ей нужно дать отдохнуть своему телу, и она ценит этот перерыв. Многие спортсмены будут скучать по тренировочному процессу, и я знаю, что она сейчас находится в том состоянии, когда ей этого не хватает.

Дополнительная информация:

https://www.olympicchannel.com/en/stories/news/detail/brian-orser-exclusive-quadruple-axel-physical-hanyu-yuzuru/

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир