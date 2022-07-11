Журова назвала абсурдным решением исключение из Украинской федерации фигурного катания Петренко

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на исключение из Украинской федерации фигурного катания олимпийского чемпиона 1992 года по фигурному катанию Виктора Петренко.

«Абсурдное решение. У нас многие их певцы участвовали на корпоративах. Они сюда приезжали, зарабатывали деньги. Причем тут спортсмен, который принял у Навки участие в шоу? Давайте тогда всех спортсменов, которые приезжали в Россию и выигрывали медали, дисквалифицировать на Украине. Может, Петренко попросили осудить его выступление в шоу или попросили сказать, что его заставили, а он не сделал этого. Хотя в чем ему раскаиваться? Что он участвовал в красивом шоу? Сейчас какие-то политики принимают меры к спортсменам, а потом они уйдут», — сказала Журова «СЭ».

Ранее НОК Украины выступил с осуждением выступления Петренко на ледовом шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», которое проходит в Сочи.

53-летний Петренко является уроженцем Одессы, в настоящее время живет в США. В 1992 году он стал чемпионом Игр в Альбервиле в составе Объединенной команды (СНГ).