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Сегодня, 10:52

Тарасова осудила решение исключить украинского фигуриста из федерации после шоу Навки

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о решении исключить олимпийского чемпиона Виктора Петренко из Украинской федерации фигурного катания.

«Виктор — один из самых лучших людей на свете. Мы его знаем как доброжелательного и мирного человека. Он выполняет свою работу, и другой работы у него нет. Петренко — профессионал своего дела. Он наш большой товарищ. Удивляет ли меня это решение? Они уже не знают, что сделать, с людьми, которые хотят мира», — сказала Тарасова «СЭ».

11 июля Украинская федерация фигурного катания исключила Петренко из организации после его участия в шоу Татьяны Навки. Также были приостановлены его полномочия в качестве вице-президента федерации.

53-летний Петренко является уроженцем Одессы, в настоящее время живет в США. В 1992 году он стал чемпионом Игр в Альбервиле в составе Объединенной команды (СНГ).

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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