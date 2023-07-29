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Сегодня, 18:27

Жулин — о целях на сезон: «В идеале занять весь пьедестал чемпионата России»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Александр Жулин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер России Александр Жулин в интервью «СЭ» рассказал о планах на сезон и состоянии своей группы.

— Подготовка к сезону идет по плану. Все готово, движется в правильном направлении. Настрой на этот сезон боевой.

— Какие цели ставите перед собой в этом сезоне?

— Занять на чемпионате России весь пьедестал — было бы идеально. Но мы предполагаем, бог располагает. Будем стараться, будем работать.

— В группе очень высокая конкуренция. Мешает это или помогает спортсменам работать?

— В моей группе однозначно конкуренция помогает, потому что люди понимают, что конкуренция — двигатель прогресса. Я не вижу никаких проблем, так как работаю одинаково со всеми. Очень важно, чтобы все пары чувствовали, что тренер работает со всеми одинаково и никого не выделяет, — сказал Жулин.

Фигурное катание
Александр Жулин
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