Жулин — о целях на сезон: «В идеале занять весь пьедестал чемпионата России»

Заслуженный тренер России Александр Жулин в интервью «СЭ» рассказал о планах на сезон и состоянии своей группы.

— Подготовка к сезону идет по плану. Все готово, движется в правильном направлении. Настрой на этот сезон боевой.

— Какие цели ставите перед собой в этом сезоне?

— Занять на чемпионате России весь пьедестал — было бы идеально. Но мы предполагаем, бог располагает. Будем стараться, будем работать.

— В группе очень высокая конкуренция. Мешает это или помогает спортсменам работать?

— В моей группе однозначно конкуренция помогает, потому что люди понимают, что конкуренция — двигатель прогресса. Я не вижу никаких проблем, так как работаю одинаково со всеми. Очень важно, чтобы все пары чувствовали, что тренер работает со всеми одинаково и никого не выделяет, — сказал Жулин.