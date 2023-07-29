«Было бы идеально занять весь пьедестал». Жулин — о предстоящем сезоне и своих фигуристах

У Александра Жулина проблем с внутренней конкуренцией в группе нет.

Новый танцевальный сезон в России обещает быть суперконкурентным. Одна топовая пара, Степанова/Букин, вернулась, другая, Дэвис/Смолкин, ушла в сборную Грузии. Амбициозной молодежи — на два пьедестала, если не три.

Однако еще уникальнее, что сразу несколько пар, если не сказать почти все, собрались у одного тренера Александра Жулина. В какой-то момент казалось, что у него не останется никого: ушли Синицина/Кацалапов, а новые звезды не появились. Перед этим сезоном в стане Жулин-тим — двукратные чемпионы России Степанова/Букин, действующие чемпионы России Худайбердиева/Базин, вице-чемпионы Шанаева/Дрозд. Также осталась в группе Софья Тютюнина, прошедшая сезон с Андреем Багиным. Но на вопрос о внутренней конкуренции Жулин отвечает спокойно: «Всем льда хватает, в этом смысле все нормально». Интересно, как будет по ходу сезона.

Софья Тютюнина и Андрей Багин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Как идет подготовка к новому сезону?

— Все идет по плану. Все готово, движется в правильном направлении. Настрой на этот сезон боевой.

— Какие цели ставите перед собой в этом сезоне?

— Занять на чемпионате России весь пьедестал было бы идеально. Но мы предполагаем, Бог располагает. Будем стараться, будем работать.

— Вы говорили, что Рахманинов сейчас не в моде. Будет только современная музыка в сезоне?

— Рахманинов всегда будет в моде. Однако сейчас сменились акценты. Я пытаюсь соответствовать тенденциям. Понимаю, что классика немножко устарела. В моей группе классических композиций в этом сезоне не останется. А дальше будет видно. Может, на следующий год они снова станут модными. Нужно быть в тренде. Ищем другие варианты.

— В группе очень высокая конкуренция. Мешает это или помогает спортсменам работать?

— В моей группе однозначно конкуренция помогает, потому что люди понимают, что конкуренция — двигатель прогресса. Я не вижу никаких проблем, так как работаю одинаково со всеми. Очень важно, чтобы все пары чувствовали, что тренер работает со всеми одинаково и никого не выделяет.

Александра Степанова и Иван Букин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Как проходит подготовка Александры Степановой и Ивана Букина? Сложно ли Саше после родов входить в новый сезон? С какими трудностями она сталкивалась?

— Самое важное, чтобы Саша восстановилась. Человек пропустил год. Девять месяцев ничего не делал, рожал. Сейчас она в великолепной форме. Самое главное — не перегнуть палку, не делать супернагрузок пока. Потому что выходить надо плавно. У меня есть великолепный опыт с Татьяной Навкой, поэтому надеюсь, что справлюсь с этой задачей. Пока она нагрузки выдерживает. Но я стараюсь ее не перегружать. Саша и Ваня отличные работники. У меня нет с ними никаких проблем.

— Семейные отношения, когда все хорошо, помогают спортсменам?

— Безусловно, особенно если они не вместе живут.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Как готова пара Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина? Можно ли назвать их главными фаворитами этого сезона после чемпионства в прошлом?

— Я бы не стал расставлять оценки. На мой взгляд, в моей группе катаются две ведущие пары страны. В конце сбора они сказали мне: «Спасибо вам за сборы. Это был самый лучший сбор в нашей жизни». Мне очень понравилось, что люди получили удовольствие от работы. Это самое главное.

— Ментально Лиза хорошо готова? И по ходу прошлого сезона разные разговоры ходили, а сейчас в соцсетях доводилось читать слухи о разводе...

— Слышал о разводе. Вообще не вижу, чтобы он как-то сказывался на ее работе. Никогда не лезу в личную жизнь. Что случилось, то случилось. На работе это никак не отражается. Она великолепно работает.