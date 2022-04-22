Жена Алексея Мишина рассказала о состоянии фигуриста Евгения Семененко

Супруга тренера Алексея Мишина Татьяна рассказала о состоянии российского фигуриста Евгения Семененко.

«Женя чувствует себя намного лучше. Он даже сам так считает. Его состояние улучшается, головных болей нет. Все КТ показали, что нет никаких серьезных повреждений.

Надо еще какой-то период пробыть в больнице. Женя может встать с койки, самостоятельно ходит по палате. Отвечает на звонки, пишет эсэмэски. Женя бодр. Ему хочется домой, но пока нужно немного потерпеть.

Насчет выписки разговоров пока нет. Мы даже врачей об этом не спрашивали, потому что лучше еще остаться в больнице. Это же не мы решаем и рекомендуем», — цитирует Мишину Sport24.

16 апреля во время исполнения четверного прыжка на шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов» Семененко упал и ударился головой о лед. Фигурист несколько раз попытался встать и продолжить выступление, но не смог удержаться на ногах. Спортсмена увезли с арены на носилках.