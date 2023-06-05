Железняков назвал правильным и справедливым отсутствие Трусовой и Щербаковой в списках сборной России

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе в разговоре с «СЭ» прокомментировал список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24.

«Они не выступали, не отобрались в сборную, поэтому и не должны быть там. Это справедливо и правильно. Идут новые поколения, которые выступали. Они имеют полное право входить в состав сборной», — сказал Железняков «СЭ».

В список вошли Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян и Софья Акатьева.