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Сегодня, 20:20

Усачева поблагодарила болельщиков за поддержку после возвращения к тренировкам

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российская фигуристка Дарья Усачева опубликовала пост в Instagram, в котором поблагодарила болельщиков за поддержку во время восстановления после травмы.

«За эти три месяца я получала сотни добрых слов поддержки. Мне очень приятно читать сообщения, как меня ждут, любят и верят в меня. Я прочитала почти все. Эти фотографии получились очень добрыми и теплыми, несмотря на уличный холод. Поэтому делюсь этим теплом с вами.

Спасибо вам за эту поддержку, не теряйте, буду появляться тут чаще», — написала Усачева.

15-летняя Усачева получила травму правого бедра в ноябре 2021 года на раскатке перед короткой программой на этапе «Гран-при» в Японии.

2 февраля хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сообщил, что она возобновила тренировки.

Фигурное катание
Дарья Усачева
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