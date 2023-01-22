Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала для «СЭ» отсутствие танцевальных пар на Кубке Первого канала.

«Отсутствие танцевальных пар? Скажем так, для меня нормально. Я не почувствовала какого-то дискомфорта. Достаточно все компактно и не затянуто для зрителей. Здесь же элемент шоу с ведущими, должна быть золотая середина и по накалу страстей, и по временным рамкам. Когда этого много, сложно. Но если будут танцы включены, то будет здорово», — сказала Гончаренко «СЭ».

Инна Гончаренко также прокомментировала состав Кубка и выбор капитанов — Алина Загитова и Камила Валиева, которые из одного тренерского штаба Этери Тутберидзе.

«Не хочу акцентировать внимание на то, кто из какого штаба. Для меня это было интересно. Состав? Мне хватает ярких личностей. Да, можно сказать, что я хочу именно Валиеву на льду видеть, но в роли капитана тоже было интересно смотреть и на Алину, и на Камилу. Возможно, хотелось больше от них какой-то деятельности, чтоб они были на равне с ведущими. И если бы добавилось по одной-две танцевальные пары в каждую команду, возможно, тоже яркости добавило. Но над всем этим можно работать и добавлять в следующий год. А сегодня могу сказать, что соревнования удались, уровень высокий», — добавила Гончаренко.

Команда «Красная машина» Алины Загитовой победила на Кубке Первого канала.

В соревнованиях одиночниц участницы из команды Загитовой набрали на 40 баллов больше, чем фигуристки команды Камилы Валиевой.