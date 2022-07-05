Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:34

Жулин поставит короткую программу олимпийским чемпионам фигуристам Мишиной и Галлямову

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Заслуженный тренер России Александр Жулин стал постановщиком короткой программы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, выступающих в соревнованиях спортивных пар.

Группа Жулина со 2 июля проходит сбор в Сочи. Под руководством тренера занимаются олимпийские чемпионы в командных соревнованиях, серебряные призеры Игр в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Мишина и Галлямов тренируются у Тамары Москвиной.

«Здесь группа Москвиной, немножко помогаю Мишиной и Галлямову. Короткую программу сейчас делаем, так что работы непочатый край», — сказал Жулин ТАСС.

Мишина и Галлямов являются олимпийскими чемпионами 2022 года в командных соревнованиях, а также обладателями бронзы Игр в Пекине в индивидуальном турнире, чемпионами мира 2021 года.

Источник: https://tass.ru/sport/15134681
Александр Жулин
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
0
Читайте также
«Боюсь остаться здесь навсегда»: звезда сборной США пишет горькие письма из российского СИЗО
Дзюба доигрался? Почему экс-капитан сборной России до сих пор не может найти себе новый клуб
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В CAS рассказали о порядке слушания апелляции на отстранение российских фигуристов
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости