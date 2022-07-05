Жулин поставит короткую программу олимпийским чемпионам фигуристам Мишиной и Галлямову

Заслуженный тренер России Александр Жулин стал постановщиком короткой программы Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, выступающих в соревнованиях спортивных пар.

Группа Жулина со 2 июля проходит сбор в Сочи. Под руководством тренера занимаются олимпийские чемпионы в командных соревнованиях, серебряные призеры Игр в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Мишина и Галлямов тренируются у Тамары Москвиной.

«Здесь группа Москвиной, немножко помогаю Мишиной и Галлямову. Короткую программу сейчас делаем, так что работы непочатый край», — сказал Жулин ТАСС.

Мишина и Галлямов являются олимпийскими чемпионами 2022 года в командных соревнованиях, а также обладателями бронзы Игр в Пекине в индивидуальном турнире, чемпионами мира 2021 года.