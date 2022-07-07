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Авербух: «С Трусовой сотрудничать пока не получается, наши дороги не пересекаются»

Авербух рассказал, планируете ли в будущем сотрудничать с Трусовой
Анна Горшкова
Корреспондент
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Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух рассказал, планируете ли в будущем сотрудничать с Александрой Трусовой.

— Планируете ли в будущем сотрудничать с Александрой Трусовой?

— В одном из предыдущих ответов я перечислил всех девчонок кроме Саши. Так получилось, что с Сашей мы ни разу не сотрудничали. Но я помню одну историю.

Когда Саше Трусовой и Ане Щербаковой было лет по тринадцать, они принимали участие в шоу «Пятнадцать лет успеха». Это шоу было на Первом канале, его можно посмотреть. Две девчонки, еще совсем два клопа (смеется), прыгали по пять четверных. И Сашка тогда что-то сорвала, пошла на бис и добила четверной тулуп. Это было прям очень живое выступление.

Когда они подошли, спросили, можно ли со мной сфотографироваться, я сказал, что пройдет три года, и это я буду просить их сфотографироваться со мной. В общем-то, так и вышло. Мои аплодисменты Сашке с ее характером, ее выступлениями, особенно на Олимпийских играх она потрясающе каталась.

А если говорить о совместной работе, пока так получается, что наши дороги не пересекаются, но, если они сойдутся, я буду очень рад, — приводит слова Авербуха Sport24.

На Олимпиаде в Пекине 18-летняя Трусова заняла второе место по сумме двух программ, набрав 251,73 балла. Российская фигуристка стала первой в мире спортсменкой, исполнившей пять четверных прыжков в произвольной программе.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-07-07-ilya-averbukh-intervyu-anna-shcherbakova-aleksandra-trusova-eteri-tutberidze-i-ssha-mark-kondratyuk-novyy-lednikovyy-period
Фигурное катание
Александра Трусова
Илья Авербух
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