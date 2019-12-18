Зарубежные фанаты фигурного катания не верят в возвращение Загитовой

Известный американский журналист Филипп Херш в своем Twitter провел вопрос на тему возобновления спортивной карьеры олимпийской чемпионки Алины Загитовой. В пятницу 13 декабря в эфире Первого канала Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры и пропуске чемпионата страны.

— По итогам опроса, 82 процента из 611 респондентов считают, что Загитова закончила соревновательную карьеру, несмотря на ее обещания в Instagram о продолжении работы и возвращении, — написал Херш.