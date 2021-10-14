«Где-то произошел сбой». Волосожар посетовала на неудачные выступления пары Тарасова/Морозов

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар прокомментировала старт сезона для самой опытной российской пары Евгения Тарасова / Владимир Морозов. Ее среди прочих тренирует муж Волосожар Максим Траньков.

— На прокатах пару сопровождали пять тренеров у бортика — это не сбивает, по вашему опыту?

— У меня такого количества тренеров не было. Я вообще всегда настраивалась сама и считала, что неважно, сколько человек за бортом. Важно, в каком настроении ты сам вышел на лед. За тебя никто не сможет прокататься. Мы это сейчас и видим с Тарасовой и Морозовым, уж извиняюсь за эти слова перед ними. Я их обожаю, но элементы за них никто не сделает.

— Проблема в голове, думаете?

— Скорее всего. Есть такая категория спортсменов, которые прекрасны на тренировках, но им не хватает на стартах. Думаю, Женя может доказать, что она точно не из этой категории, она уже показывала прыжки и результаты, все было идеально. Но все мы не железные. Где-то произошел сбой. Надеюсь, к основным турнирам — чемпионату России, Олимпиаде — ребята поймут, где он, и подойдут в оптимальной форме.

Мне кажется, многое уже изменилось. Они стали еще более скатанные, внимательные друг к другу. Сейчас это не просто красивая пара Тарасова/Морозов, порой с идеальным катанием и максимальными баллами, а действительно единое целое. Раньше немного не хватало, они были будто в шаге от этого. Думаю, работа с Этери Георгиевной и такой большой командой обязательно принесет свои результаты. Чувствуется стиль в программах Даниила Глейхенгауза, и мне это нравится. Я рада, что поменяли короткую. Программа абсолютно олимпийская, хрустальная, как принято говорить.

Ранее Волосожар рассказала, кого считает фаворитом Олимпиады среди российских фигуристок.