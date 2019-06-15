Загитова записала обращение сыну Плющенко. Видео

Олимпийская чемпионка Алина Загитова записала видеообращение 6-летнему сыну Евгения Плющенко Александру. Ролик опубликован в Инстаграме мальчика.

– Привет. Я хочу тебе пожелать огромной удачи и успехов. Чтоб ты всегда слушался своих родителей, тренеров обязательно, отдавал себя полностью на тренировках. И конечно же желаю тебе большого-большого здоровья, – сказала Загитова.

Загитова сейчас находится в Японии для дальнейших выступлений в ледовом шоу. Вместе с ней в гастролях по стране восходящего солнца также участвуют Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Евгений Плющенко, японец Юдзуру Ханю и другие известные фигуристы.