Заслуженный тренер России Инна Гончаренко стала гостьей «СЭ» и объяснила, почему олимпийской чемпионке Алине Загитовой в этом сезоне можно обойтись и без четверных прыжков.

— Загитова в этом сезоне поражает прекрасной формой, хотя выступает редко...

— Респект Этери Тутберидзе, которая однозначно не дает ей поблажек и объясняет, почему нужен именно такой подход. Она выглядит профессионально. У Загитовой есть опыт разных стартов и побед, но ей сложнее — нужно себя преподносить. Это и контроль за весом и вопрос личного времени: зовут ведь на шоу, те же съемки. И нужно везде быть плюс держать себя, контролировать свои эмоции. Алина — просто умница и красавица, ей достаточно элементов, которые у нее есть. У Загитовой красивые программы и интересные образы, за которые точно будут высокие оценки за компоненты. Удачи ей и здоровья.

— Но хватит ли этого для попадания в сборную?

— Когда она исполняет программы чисто и на сильном энергетическом уровне — да. Алина выходит, и видно, что она сильная и классная, это берет и ничего не надо, судьи это оценят. Ультра-си, чтобы что-то кому доказывать? Она уже всем все доказала и стала олимпийской чемпионкой. Что касается четверных: почему вы считаете, что она их не пробует? Не думаю, что Загитова просто ходит и смотрит, как девочки приземляют четверные прыжки, она работает.(Екатерина Беспалова)

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