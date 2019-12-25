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Загитова в сказочном мире. Она продолжает готовиться к шоу Навки

08:52
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в своем Instagram. Фигуристка готовится к участию в ледовом шоу «Спящая красавица», в котором исполнит главную роль.

— В сказочном мире, — написала Загитова.

13 декабря 17-летняя спортсменка объявила о приостановлении карьеры. Она не примет участие в чемпионате России, который пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря. При этом она будет выступать в шоу.

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