Загитова в сказочном мире. Она продолжает готовиться к шоу Навки

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала новую фотографию в своем Instagram. Фигуристка готовится к участию в ледовом шоу «Спящая красавица», в котором исполнит главную роль.

— В сказочном мире, — написала Загитова.

13 декабря 17-летняя спортсменка объявила о приостановлении карьеры. Она не примет участие в чемпионате России, который пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря. При этом она будет выступать в шоу.