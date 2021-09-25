Загитова упала во время выступления на шоу в Москве

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила на шоу «Влюбленные в фигурное катание», которое прошло в субботу, 25 сентября, в Москве.

Фигуристка каталась с показательной программой «Внутренний свет». Впервые она исполнила ее в прошлом сезоне.

Загитова во время проката прыгнула тройной лутц, но упала с флипа.

Напомним, что фигуристка объявила о паузе в карьере в декабре 2019 года и с тех пор не принимала участия в соревнованиях.