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Группа Тутберидзе поздравила Петросян с победой на этапе юниорского «Гран-при» в Любляне

23:00
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Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram поздравил Аделию Петросян с победой на этапе юниорского «Гран-при» в Любляне.

«Поздравляем Аделию Петросян с победой на пятом этапе «Гран-при» среди юниоров», — говорится в посте.

Публикация от Teamtutberidze (@teamtutberidze_official)

По сумме двух программ Петросян набрала 210,57 балла. Второе место заняла ее соотечественница Софья Самоделкина (205,67). Тройку замкнула Линдси Торнгрен из США (193,77).

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Екатерина Савостина все материалы автора

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