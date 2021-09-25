Группа Тутберидзе поздравила Петросян с победой на этапе юниорского «Гран-при» в Любляне
23:00
Тренерский штаб Этери Тутберидзе в Instagram поздравил Аделию Петросян с победой на этапе юниорского «Гран-при» в Любляне.
«Поздравляем Аделию Петросян с победой на пятом этапе «Гран-при» среди юниоров», — говорится в посте.
По сумме двух программ Петросян набрала 210,57 балла. Второе место заняла ее соотечественница Софья Самоделкина (205,67). Тройку замкнула Линдси Торнгрен из США (193,77).
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