Кагановская и Ангелопол одержали победу на этапе юниорского «Гран-при» в Любляне

Российские фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол одержали победу на этапе юниорского «Гран-при» в Любляне.

По сумме короткой и произвольной программ пара набрала 167,22 балла.

На втором месте Катарина Вольфкостин и Джеффри Чен из США (163,25). Тройку замкнули Натали Д'Алессандро и Брюс Уэделл из Канады (161,79).

Любляна, Словения

«Гран-при» среди юниоров, 5-й этап

Танцы на льду

Итог

1. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (Россия) — 167,22

2. Катарина Вольфкостин — Джеффри Чен (США) — 163,25

3. Натали Д'Алессандро — Брюс Уэделл (Канада) — 161,79