Кагановская и Ангелопол одержали победу на этапе юниорского «Гран-при» в Любляне
20:59
Российские фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол одержали победу на этапе юниорского «Гран-при» в Любляне.
По сумме короткой и произвольной программ пара набрала 167,22 балла.
На втором месте Катарина Вольфкостин и Джеффри Чен из США (163,25). Тройку замкнули Натали Д'Алессандро и Брюс Уэделл из Канады (161,79).
Любляна, Словения
«Гран-при» среди юниоров, 5-й этап
Танцы на льду
Итог
1. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол (Россия) — 167,22
2. Катарина Вольфкостин — Джеффри Чен (США) — 163,25
3. Натали Д'Алессандро — Брюс Уэделл (Канада) — 161,79
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю