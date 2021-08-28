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Загитова сделала татуировку с изображением олимпийских колец

16:49
Алина Загитова (слева). Фото Instagram
Алина Загитова (слева). Фото Instagram
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Олимпийской чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сделал татуировку.

На фотографии спортсменки, сделанной в Сочи на юбилейном, 50-м, выпуске ледового шоу «Руслан и Людмила», где Загитова играет одну из главных ролей, поклонники разглядели татуировку на правой руке Алины. Тату представляет собой изображение олимпийских колец.

Алина Загитова (слева). Фото Instagram
Алина Загитова (слева). Фото Instagram

Загитова на Олимпийских играх в Пхенчхане завоевала золотую медаль в соревнованиях у женщин, а также стала серебряным призером в командных соревнованиях.

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Иван Шитик все материалы автора

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