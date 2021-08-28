Загитова сделала татуировку с изображением олимпийских колец

Олимпийской чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сделал татуировку.

На фотографии спортсменки, сделанной в Сочи на юбилейном, 50-м, выпуске ледового шоу «Руслан и Людмила», где Загитова играет одну из главных ролей, поклонники разглядели татуировку на правой руке Алины. Тату представляет собой изображение олимпийских колец.

Алина Загитова (слева). Фото Instagram

Загитова на Олимпийских играх в Пхенчхане завоевала золотую медаль в соревнованиях у женщин, а также стала серебряным призером в командных соревнованиях.