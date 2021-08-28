Загитова сделала татуировку с изображением олимпийских колец
16:49
Олимпийской чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сделал татуировку.
На фотографии спортсменки, сделанной в Сочи на юбилейном, 50-м, выпуске ледового шоу «Руслан и Людмила», где Загитова играет одну из главных ролей, поклонники разглядели татуировку на правой руке Алины. Тату представляет собой изображение олимпийских колец.
Алина Загитова (слева). Фото Instagram
Загитова на Олимпийских играх в Пхенчхане завоевала золотую медаль в соревнованиях у женщин, а также стала серебряным призером в командных соревнованиях.
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