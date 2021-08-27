«В мире еще столько всего вдохновляющего и захватывающего». Загитова прыгнула с 207 метров в банджи-джампинге

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась эмоциями от посещения «Скайпарка» в Сочи, в котором она прыгнула с высоты 207 метров в банджи-джампинге.

«От прыжка до полета — всего один шаг. Сегодня мы с сестрой Сабиной были в «Скайпарке», и это что-то невероятное!

Когда ты уже олимпийская чемпионка, может казаться, что ничего столь же захватывающего больше не будет. Но сегодня я вновь испытала, конечно, другие, но схожие чувства. Волнение. Страх. Нервы на грани напряжения. И безумный интерес, любопытство — что это будет?

Я прыгнула с высоты 207 м! Сестренка покорила 170 м! Это ощущение полета и какой-то нереальной свободы непередаваемо. И знаете, что я поняла? В мире еще столько всего вдохновляющего, яркого, захватывающего и волшебного!

Все самое крутое впереди у каждого из нас, никогда не сдавайтесь и помните — главное, верить в себя, свои мечты и не сворачивать с пути! Прыжок в новое и неизведанное совершать можно во всех смыслах!" - написала Загитова в Instagram.

19-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой, а также чемпионкой мира и Европы по фигурному катанию. Она приостановила карьеру в декабре 2019 года.