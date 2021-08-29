Супруга российского фигуристка Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская в комментариях к посту своего сына Александра (Гном Гномыча) отреагировала на критику хейторов.

Вчера, 28 августа, в Instagram Гном Гномыча появилось видео того, как он исполняет программу под песню «Би-2» и Чичериной «Мой рок-н-ролл».

«Сашенька, никого не слушай, кроме своих родителей и тренеров! Все те злые тети, что пишут тебе гадости и сравнивают с папой, никогда даже не видели, как твой папа катался в 8 лет и даже не знают, что ты делаешь самый сложный контент для мальчика 2013 года!

Вместо того, чтобы поддержать реально талантливого и трудолюбивого мальчика, эти (Рудковская добавила эмодзи лягушки — Прим. «СЭ») пишут тебе гадости, но ты же знаешь, что «собаки лают, а караван идет»!

Твой труд и талант в итоге победят зло и всех хейтеров, у которых нет ни стыда, ни совести! Писать гадости на странице 8-летнего мальчишки-трудяги! Мы их победим! Увидишь!» - написала Рудковская.