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Загитова с японскими фанатами, приехавшими в Россию исключительно ради нее. Видео

13:19
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова встретилась с японскими болельщицами, которые приехали в Россию специально, чтобы посмотреть на ее выступление на контрольных прокатах сборной России.

Девушки встретились с фигуристкой у «Хрустального», подарили подарки, сфотографировались и попросили автографы. До конца этого года у Загитовой запланировано в Японии, как минимум, два выступления: на коммерческом предсезонном турнире Japan Open, который пройдет 5 октября и на этапе серии «Гран-при» — с 22 по 24 ноября в Саппоро.

Сегодня у Наонао и Михо сбылась мечта ? Они побывали в Хрустальном и увиделись там с Алиной! ?? Болельщицы специально прилетели из Японии ?? чтобы поддержать чемпионку на контрольных прокатах! ?? ? ? Они даже приобрели себе футболки и кепку из @pumarussia ??? ?? ?? ?? ?? #alinazagitova #алиназагитова #олимпийскаячемпионка #olympicchampion #figureskating #figureskater #фигурноекатание #teamzagitova #teamRussia #Isu #командаРоссии #??? #??? ?

Публикация от Alina Zagitova's Fanpage ??? (@teamzagitova)

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