Загитова с японскими фанатами, приехавшими в Россию исключительно ради нее. Видео

Олимпийская чемпионка Алина Загитова встретилась с японскими болельщицами, которые приехали в Россию специально, чтобы посмотреть на ее выступление на контрольных прокатах сборной России.

Девушки встретились с фигуристкой у «Хрустального», подарили подарки, сфотографировались и попросили автографы. До конца этого года у Загитовой запланировано в Японии, как минимум, два выступления: на коммерческом предсезонном турнире Japan Open, который пройдет 5 октября и на этапе серии «Гран-при» — с 22 по 24 ноября в Саппоро.