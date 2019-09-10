Загитова с японскими фанатами, приехавшими в Россию исключительно ради нее. Видео
Олимпийская чемпионка Алина Загитова встретилась с японскими болельщицами, которые приехали в Россию специально, чтобы посмотреть на ее выступление на контрольных прокатах сборной России.
Девушки встретились с фигуристкой у «Хрустального», подарили подарки, сфотографировались и попросили автографы. До конца этого года у Загитовой запланировано в Японии, как минимум, два выступления: на коммерческом предсезонном турнире Japan Open, который пройдет 5 октября и на этапе серии «Гран-при» — с 22 по 24 ноября в Саппоро.
Сегодня у Наонао и Михо сбылась мечта ? Они побывали в Хрустальном и увиделись там с Алиной! ?? Болельщицы специально прилетели из Японии ?? чтобы поддержать чемпионку на контрольных прокатах! ?? ? ? Они даже приобрели себе футболки и кепку из @pumarussia ??? ?? ?? ?? ?? #alinazagitova #алиназагитова #олимпийскаячемпионка #olympicchampion #figureskating #figureskater #фигурноекатание #teamzagitova #teamRussia #Isu #командаРоссии #??? #??? ?