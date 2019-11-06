Загитова с поклонницей. Радостный кадр

Поклонница Алины Загитовой поделилась в Instagram фотографией с любимой фигуристкой в Гренобле после окончания этапа «Гран-при» во Франции.

17-летняя фигуристка на французском этапе серии стала второй, набрав 216,06 балла. В следующий раз она выступит на японском этапе «Гран-при», который пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября.

— Последние два года я слежу за фигурным катанием, — написала девушка. — Болею за многих фигуристов, но самая любимая конечно, Алина. На днях в первый раз побывала на гран при в Гренобле (куда поехала как раз ради нее). Смотреть соревнования вживую это круто! И еще можно увидеть вблизи спортсменов. А мне нереально повезло встретить Алину уже после соревнований на крепости на горе и сфотографироваться с ней.