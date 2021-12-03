Загитова рассказала о планах на будущее

Олимпийская чемпионка Алина Загитова YouTube-каналу Cafecito con Masha рассказала о планах на будущее.

«Мне нравится и в сфере журналистики, и телевидение. И естественно, быть тренером. Думаю, передавать опыт младшему поколению — это очень достойно, и для меня это важно.

Мне тут очень понравилось. Я в Мексике первый раз. Когда меня встречали в аэропорту фанаты с такими баннерами с моим именем, с игрушками, с цветами. Был интересный момент: они принесли колонку и включили музыку, где пелось «Алина Загитова». Это было суперсмешно и приятно для меня», — рассказала Загитова.

19-летняя спортсменка в 2019 году приостановила карьеру профессиональной фигуритски. Она не участвует в официальных турнирах. На данный момент она является ведущей шоу на Первом канале «Ледниковый период».