Волосожар: «Финал «Гран-при» не самый важный старт, главное, чтобы Олимпиада состоялась»

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар поделилась мнение об отмене финала «Гран-при» по фигурному катанию из-за новых коронавирусных ограничений в Японии.

«Конечно, это обидно, все время сейчас что-то срывается, хотя идет борьба за каждый старт и балл. Особенно обидно за ребят, которые сидели карантин в «пузыре». Обидно за всех, кто тратил свое тренировочное время на эти соревнования.

Но можно ведь и плюсы найти? Не надо перед чемпионатом России, который будет в конце декабря в Питере, лететь в Японию, а значит, переживать за акклиматизацию. Больше времени на подготовку к ЧР.

Ну и давайте помнить, что это не самый главный старт этого сезона. Нас ждут Олимпийские игры, поэтому гораздо важнее сейчас, как пройдет чемпионат России. Ну и чтобы Олимпиада точно состоялась.

Если совсем честно, то я даже немножечко рада, что все отменилось, потому что Макс остается дома. А значит, до финала «Ледникового периода» он будет рядом, плюс папа дома перед Новым годом — это всегда большая радость. Это ведь не очень эгоистично?" — написала Волосожар в Instagram.

Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене финала «Гран-при» во вторник, 2 декабря. Соревнования должны были пройти с 9 по 12 декабря в японской Осаке.