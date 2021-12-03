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Команда Тутберидзе показала влог с похода фигуристок на программу «Вечерний Ургант»

16:09
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Команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала влог с похода спортсменок на шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале».

Программу посетили Анна Щербакова, Камила Валиева, Алена Косторная и Майя Хромых.

В видео показано, как фигуристок гримируют перед съемкой. Щербакова попросила не использовать много румян, а Алена Косторная поделилась воспоминаниями с одной из тренировок.

Выпуск с командой Тутберидзе выйдет 3 декабря.

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Иван Богун все материалы автора
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