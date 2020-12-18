Загитова признана лучшей телеведущей России. Она обошла Бузову
20:55
Российская фигуристка Алина Загитова признана лучшей телеведущей России по версии подписчиков «Комсомольской правды».
Загитова набрала 29,79 процента голосов. Олимпийская чемпионка опередила Ольгу Бузову, у которой 24,90 процента голосов.
Обе девушки участвуют в проекте «Ледниковый период». Загитова — в качестве соведущей, а Бузова — участницы. Также известная певица — многолетняя ведущая шоу «Дом-2».
Еще одна участница шоу «Ледниковый период», ведущая программы «Орел и решка» Регина Тодоренко заняла третье место. Она набрала 9,47 процента голосов.
У мужчин первым стал Иван Ургант. Он опередил соведущего «Ледникового периода» Алексея Ягудина на 0,28 процента голосов. Третьим стал Борис Корчевников.
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