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Загитова признана лучшей телеведущей России. Она обошла Бузову

20:55
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Алина Загитова признана лучшей телеведущей России по версии подписчиков «Комсомольской правды».

Загитова набрала 29,79 процента голосов. Олимпийская чемпионка опередила Ольгу Бузову, у которой 24,90 процента голосов.

Обе девушки участвуют в проекте «Ледниковый период». Загитова — в качестве соведущей, а Бузова — участницы. Также известная певица — многолетняя ведущая шоу «Дом-2».

Еще одна участница шоу «Ледниковый период», ведущая программы «Орел и решка» Регина Тодоренко заняла третье место. Она набрала 9,47 процента голосов.

У мужчин первым стал Иван Ургант. Он опередил соведущего «Ледникового периода» Алексея Ягудина на 0,28 процента голосов. Третьим стал Борис Корчевников.

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