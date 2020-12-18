Загитова признана лучшей телеведущей России. Она обошла Бузову

Российская фигуристка Алина Загитова признана лучшей телеведущей России по версии подписчиков «Комсомольской правды».

Загитова набрала 29,79 процента голосов. Олимпийская чемпионка опередила Ольгу Бузову, у которой 24,90 процента голосов.

Обе девушки участвуют в проекте «Ледниковый период». Загитова — в качестве соведущей, а Бузова — участницы. Также известная певица — многолетняя ведущая шоу «Дом-2».

Еще одна участница шоу «Ледниковый период», ведущая программы «Орел и решка» Регина Тодоренко заняла третье место. Она набрала 9,47 процента голосов.

У мужчин первым стал Иван Ургант. Он опередил соведущего «Ледникового периода» Алексея Ягудина на 0,28 процента голосов. Третьим стал Борис Корчевников.