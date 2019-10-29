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Загитова примет участие в шоу Навки в роли спящей красавицы

20:02

Олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в шоу Татьяны Навки. Там она предстанет в роли спящей красавицы.

Мюзикл «Спящая красавица. Легенда двух королевств» состоится в декабре 2019 — январе 2020 года в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».

— Новый проект прославленной российской спортсменки объединяет искусство фигурного катания, музыку и передовые сценографические технологии. По словам Татьяны Навки, выступающей продюсером и исполнительницей главной женской роли в шоу, мюзикл на льду позволяет переосмыслить прекрасную и любимую всеми историю и представить ее в совершенно уникальном, неповторимым формате, — говорится на сайте Navka Show.

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