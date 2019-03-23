Загитова после победы на чемпионате мира до пяти утра сдавала допинг-тест

Российская фигуристка Алина Загитова, которая завоевала золото на чемпионате мира в японском Сайтаме, рассказала, что после победы на турнире сдавала допинг-тест до пяти утра.

– О чем вчера думали после победы?

– Поскорее бы допинг-тест сдать. Я сидела с девяти вечера до пяти утра, побила свой рекорд. У меня не было времени остаться с собой наедине и я сегодня еще не спала. Не удалось. (Дмитрий Кузнецов)

Напомним, что серебро чемпионата мира осталось за представительницей Казахстана Элизабет Турсынбаевой, которая, как и Загитова, является ученицей Этери Тутберидзе, на ее счету 224,76 балла. Бронзовую медаль получила Евгения Медведева, представляющая Россию, у нее 223,80 балла.

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