Загитова показала подаренный ей огромный букет роз стоимостью около 160 тысяч рублей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в Instagram фотографию с огромным букетом красных роз в руках.

Стоимость букета из 1001-й розы для Загитовой, по информации одной из московских служб по доставке цветов, составляет 160 тысяч рублей.

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова в декабре 2019 года взяла перерыв в карьере. Фигуристка поступила в РАНХиГС на факультет журналистики. В 2020 году она вместе с Алексеем Ягудиным была ведущей шоу «Ледниковый период».