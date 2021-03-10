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Загитова показала подаренный ей огромный букет роз стоимостью около 160 тысяч рублей

15:49
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в Instagram фотографию с огромным букетом красных роз в руках.

Стоимость букета из 1001-й розы для Загитовой, по информации одной из московских служб по доставке цветов, составляет 160 тысяч рублей.

Олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Алина Загитова в декабре 2019 года взяла перерыв в карьере. Фигуристка поступила в РАНХиГС на факультет журналистики. В 2020 году она вместе с Алексеем Ягудиным была ведущей шоу «Ледниковый период».

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