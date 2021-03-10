Медведева приняла участие в съемках сериала о фигурном катании

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева приняла участие в съемках сериала фигурном катании «Последний аксель» в качестве приглашенной актрисы. Фото со съемок опубликовала продюсер проекта Катерина Ласкари.

«Евгения Медведева — собственной персоной на «Последнем акселе». Консультант сериала, начинающая актриса, дива, камео. Влюбила в себя всю площадку», — прокомментировала Ласкари первый съемочный день Медведевой в своем Instagram.

Евгения Медведева и ее мама Жанна выступили в качестве консультантов. Фигуристка появится в кадре в роли самой себя. Помимо нее, в сериале появятся олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который исполнит роль хореографа.

В текущем сезоне двукратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр выступала на открытых прокатах сборной в сентябре. После этого она вернулась к своему предыдущему тренеру Этери Тутберидзе. После возвращения Медведева пока что не выступала на соревнованиях.