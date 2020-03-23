Загитова похвасталась подарком от поклонников в честь годовщины победы на чемпионате мира
08:22
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем официальном Instagram поделилась фотографией букета цветов от поклонников в честь годовщины победы на чемпионате мира.
Ранее стало известно, что тренировки группы Этери Тутберидзе приостановлены из-за пандемии коронавируса. В декабре прошлого года 17-летняя Загитова объявила о приостановлении карьеры и выступала в шоу.
Из Инстаграма Алины Загитовой pic.twitter.com/idz41geLTL— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) March 23, 2020
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