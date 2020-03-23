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Загитова похвасталась подарком от поклонников в честь годовщины победы на чемпионате мира

08:22
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем официальном Instagram поделилась фотографией букета цветов от поклонников в честь годовщины победы на чемпионате мира.

Ранее стало известно, что тренировки группы Этери Тутберидзе приостановлены из-за пандемии коронавируса. В декабре прошлого года 17-летняя Загитова объявила о приостановлении карьеры и выступала в шоу.

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