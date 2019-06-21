Загитова поделилась впечатлениями от "Прямой линии" Президента. Видео

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своих впечатлениях от "Прямой линии" Владимира Путина.

– Я поняла, что очень важно прислушиваться к людям. Не все живут так хорошо, как некоторые, и надо помогать им, – призналась фигуристка в интервью Первому каналу.

Вчера Загитова поделилась в своем Инстаграме фотографией с мероприятия, которую позже удалила. Сразу после ее публикации на фигуристку посыпалось множество гневных комментариев с пожеланием держаться подальше от политики.