Загитова поблагодарила президента РФ Путина за поздравление с днем рождения

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поблагодарила президента РФ Владимира Путина за поздравление с днем рождения. Фигуристке исполнилось 18 лет.

Загитова опубликовала в Stories своего Instagram телеграмму от президента и написала. Она также сопроводила фотографию подписью: «Спасибо огромное, Владимир Владимирович».

Загитова — первая в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Также она стала самой юной спортсменкой, которой удалось подобное.