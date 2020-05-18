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Загитова поблагодарила президента РФ Путина за поздравление с днем рождения

20:58
Владимир Путин и Алина Загитова. Фото Reuters Сториз Алины Загитовой. Фото instagram.com
Владимир Путин и Алина Загитова. Фото Reuters

Олимпийская чемпионка Алина Загитова поблагодарила президента РФ Владимира Путина за поздравление с днем рождения. Фигуристке исполнилось 18 лет.

Алина Загитова.Дуэль с Медведевой, преданность Тутберидзе, толпы хейтеров. Чего добилась Загитова к 18 годам

Загитова опубликовала в Stories своего Instagram телеграмму от президента и написала. Она также сопроводила фотографию подписью: «Спасибо огромное, Владимир Владимирович».

Загитова — первая в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Также она стала самой юной спортсменкой, которой удалось подобное.

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