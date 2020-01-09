Загитова отметила окончание выступлений в шоу Навки эпичным полетом. Как вам?
08:45
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем официальном Instagram опубликовала видео, на котором фигуристка поднимается надо льдом с помощью страховки.
Фигуристка завершила выступления в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» и, как сообщалось ранее, приступит к активным тренировкам под руководством команды Этери Тутберидзе. 13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры и пропуске оставшейся части сезона.
Из Инстаграма Алины Загитовой pic.twitter.com/Ordvedh3xK— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) January 9, 2020
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