Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Загитова отметила окончание выступлений в шоу Навки эпичным полетом. Как вам?

08:45
Теги:

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем официальном Instagram опубликовала видео, на котором фигуристка поднимается надо льдом с помощью страховки.

Фигуристка завершила выступления в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» и, как сообщалось ранее, приступит к активным тренировкам под руководством команды Этери Тутберидзе. 13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры и пропуске оставшейся части сезона.

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир