Загитова отметила окончание выступлений в шоу Навки эпичным полетом. Как вам?

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем официальном Instagram опубликовала видео, на котором фигуристка поднимается надо льдом с помощью страховки.

Фигуристка завершила выступления в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» и, как сообщалось ранее, приступит к активным тренировкам под руководством команды Этери Тутберидзе. 13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры и пропуске оставшейся части сезона.