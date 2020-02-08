Загитова нервничала перед выступлением в Швейцарии больше, чем перед Пхенчханом-2018. И вот почему
Хозяин шоу Art on Ice Оливер Хенер объяснил причину ошибок олимпийской чемпионки Алины Загитовой в ходе выступления в Швейцарии. Фигуристка во втором сольном номере вместо тройного лутца фигуристка сделала «бабочку», а с тройного флипа упала.
— Я видел, что Алина страшно нервничает перед премьерой, а позже она и сама сказала, что волновалась едва ли не сильнее, чем в Пхенчхане перед своим олимпийским прокатом, — цитирует RT Хенера. — Это нормально. В том смысле, что привыкать всё равно придется: к формату шоу, к количеству зрителей, к тому, что ограждение катка вдвое ниже обычного, и это тоже становится для фигуристов сбивающим фактором.
13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/article/716139-zagitova-art-on-ice-shou