ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Загитова нервничала перед выступлением в Швейцарии больше, чем перед Пхенчханом-2018. И вот почему

17:13
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Хозяин шоу Art on Ice Оливер Хенер объяснил причину ошибок олимпийской чемпионки Алины Загитовой в ходе выступления в Швейцарии. Фигуристка во втором сольном номере вместо тройного лутца фигуристка сделала «бабочку», а с тройного флипа упала.

— Я видел, что Алина страшно нервничает перед премьерой, а позже она и сама сказала, что волновалась едва ли не сильнее, чем в Пхенчхане перед своим олимпийским прокатом, — цитирует RT Хенера. — Это нормально. В том смысле, что привыкать всё равно придется: к формату шоу, к количеству зрителей, к тому, что ограждение катка вдвое ниже обычного, и это тоже становится для фигуристов сбивающим фактором.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании.

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/article/716139-zagitova-art-on-ice-shou

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