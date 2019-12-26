Фигурное катание
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Загитова не выступает в соревнованиях, но японцы продолжают снимать про нее новостные ролики

14:31
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Несколько японских телеканалов сняли новостные сюжеты об участии олимпийской чемпионки Алины Загитовой в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

Ранее фигуристка даже записывала специальное видеообращение для японцев, в котором поясняла, что ее решение приостановить карьеру вовсе не означает ее окончание. 13 декабря Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры и пропуске чемпионата России в Красноярске.

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