Загитова не выступает в соревнованиях, но японцы продолжают снимать про нее новостные ролики
14:31
Несколько японских телеканалов сняли новостные сюжеты об участии олимпийской чемпионки Алины Загитовой в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
Ранее фигуристка даже записывала специальное видеообращение для японцев, в котором поясняла, что ее решение приостановить карьеру вовсе не означает ее окончание. 13 декабря Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры и пропуске чемпионата России в Красноярске.
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