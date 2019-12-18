Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Загитова не комментирует реакцию болельщиков на приостановку своей карьеры

13:25
Теги:

На пресс-конференции в преддверии шоу «Спящая красавица» в Москве Алина Загитова не стала отвечать на вопрос об эмоциональной реакции болельщиков на решение сконцентрироваться на шоу перед Новым годом.

— Можно я не буду это комментировать? — сказала Алина и посмотрела на Татьяну Навку.

Слова Алины подхватили представители шоу, рассказавшие, что многие болельщики рады увидеть Алину в новом образе. Навка добавила, что проведение шоу и востребованность Алины будет способствовать развитию туризма в стране. (Дмитрий Кузнецов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир