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Загитова и самая красивая девочка в мире на репетиции шоу Навки

14:17
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В фан-аккаунте олимпийской чемпионки Алины Загитовой появилась ее фотография вместе с Анастасией Князевой — самой красивой девочкой в мире по версии Daily Mail в 2017 году.

13 декабря Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры и пропуске чемпионата России в Красноярске. Фигуристка готовится к выступлению в ледовом спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица».

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