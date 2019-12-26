Загитова и самая красивая девочка в мире на репетиции шоу Навки
14:17
В фан-аккаунте олимпийской чемпионки Алины Загитовой появилась ее фотография вместе с Анастасией Князевой — самой красивой девочкой в мире по версии Daily Mail в 2017 году.
13 декабря Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры и пропуске чемпионата России в Красноярске. Фигуристка готовится к выступлению в ледовом спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица».
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