Загитова и Медведева рассказали о предстоящем Кубке Первого канала по фигурному катанию

Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева рассказали, чего ждать от командного турнира сборной России Кубок Первого канала.

«Первый раз в России такой турнир. Для всех серьезно и важно. Думаю, всем будет очень интересно», — сказала Загитова в эфире программы «Вечерний Ургант».

«Мы именно капитаны. Тренеры остаются тренерами. Наша основная цель и задача — создать атмосферу командного турнира. Мы привыкли поодиночке выступать. Нас всю жизнь учат, что фигурное катание — индивидуальный вид спорта», — добавила Медведева.