Загитова и Косторная в неожиданных образах. Яркий кадр

В официальном фан-аккаунте олимпийской чемпионки Алины Загитовой появилась ее яркая совместная фотография с Аленой Косторной для журнала Tatler.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании. Сейчас фигуристка выступает в 25-м ежегодном швейцарсом шоу Art on Ice.

16-летняя Косторная в этом сезоне дебютировала на взрослом уровне, выиграв два этапа серии Гран-при, Финал серии и чемпионат Европы, а на чемпионате страны фигуристка стала второй. Ближайший старт Косторной — на чемпионате мира в Монреале, который пройдет с 16 по 22 марта.