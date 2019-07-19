Загитова и Черчесов. Историческое фото

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опубликовал в своем Instagram фотографию с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Примечательно, что ранее у Загитовой такой фотографии не было, тогда как ее одногруппницы Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Канышева делились фотографиями как с Черчесовым, так и нападающим "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой.

Фигуристки группы Тутберидзе пересеклись с футбольной сборной страны в Новогорске, где последняя готовилась к матчам отборочного турнира к Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром. Олимпийская чемпионка в тот момент отсутствовала, поскольку была в Японии и выступала в шоу.