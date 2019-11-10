Фигурное катание
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Загитова хотела бы открыть японский ресторан

16:56
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о своих любимых блюдах и о том, что хотела бы открыть ресторан.

— Пока что езжу по Японии, смотрю, как все устроено в японских ресторанах, — сказала Загитова в эфире японского ТВ. — Сейчас у меня на первом плане стоит фигурное катание, это уже будет после спорта, думаю.

Суп рамен очень вкусный, но без свинины или говядины, мне специально делают с курицей. Всегда прошу с курицей, поэтому вот сейчас, на данный момент, это мое любимое блюдо из Японии.

Загитова выступит на Гран-при Японии, который пройдет с 22 по 24 ноября.

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