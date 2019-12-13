Загитова готовится сделать сенсационное заявление на Первом канале. Что она скажет?
18:52
Олимпийская чемпионка Алина Загитова сделает сенсационное признание в ходе программы «Время» на Первом канале, об этом сообщается на официальном сайте телеканала.
17-летняя фигуристка заняла последнее шестое место в Финале серии «Гран-при», хотя после короткой программы шла второй. Следующим турниром для Загитовой должен стать чемпионат России, который пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря.
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