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Загитова готовится сделать сенсационное заявление на Первом канале. Что она скажет?

18:52
Алина Загитова. Фото Ксения Нуртдинова
Алина Загитова. Фото Ксения Нуртдинова
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Олимпийская чемпионка Алина Загитова сделает сенсационное признание в ходе программы «Время» на Первом канале, об этом сообщается на официальном сайте телеканала.

17-летняя фигуристка заняла последнее шестое место в Финале серии «Гран-при», хотя после короткой программы шла второй. Следующим турниром для Загитовой должен стать чемпионат России, который пройдет в Красноярске с 24 по 29 декабря.

Дополнительная информация

https://www.1tv.ru/news/2019-12-13/377371-olimpiyskaya_chempionka_alina_zagitova_stanet_gostem_programmy_vremya_na_pervom_kanale

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